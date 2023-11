Innungsmeister bleibt für Pongauer Baubranche optimistisch

Österreichweit hat sich die Auftragslage in der Baubranche zuletzt eingetrübt. Landesinnungsmeister Peter Dertnig, Geschäftsführer von Wagrain Bau, zeichnet für den Pongau dennoch weiterhin ein positives Bild der Lage.

"Die wirtschaftliche Situation war für unsere Branche sicherlich schon einmal besser. Insgesamt jammern wir aber auf einem sehr hohen Niveau", fasst Peter Dertnig, Geschäftsführer von Wagrain Bau und Landes-Bauinnungsmeister in der Wirtschaftskammer, seine Sicht der Dinge zusammen.

"Touristiker investieren weiterhin"

Der Baumeister räumt ein, dass die Aufträge im Wohnbau rückläufig seien. Das treffe in Salzburg insbesondere Betriebe im Außergebirg. "Bei uns im Pongau ist die Situation weniger dramatisch", erklärt Dertnig. "Touristiker investieren weiterhin. Heuer wurde vor allem in Großarl viel gebaut, am Tauern war es hingegen ruhiger. Dort liegen dafür schon die Pläne für Projekte in den Schubladen, die in den nächsten Jahren umgesetzt werden", ist der Unternehmer überzeugt.

Insgesamt spüre man zuletzt zwar eine Zurückhaltung bei der Ausschreibung neuer Projekte. Der Neubau-Boom sei definitiv vorbei, aber: "Es gibt weiterhin Aufträge und man muss schon betonen, dass die Ausgangslage der letzten Jahre, mit der die Situation jetzt verglichen wird, außerordentlich gut war", gibt Dertnig weiters zu bedenken. Der Innungsmeister spricht sich grundsätzlich für eine optimistischere Sicht auf die Dinge aus: "Ich verstehe auch einzelne Kollegen aus anderen Bundesländern nicht, die in den Medien derartig schwarzmalen."

Kein rasanter Anstieg der Arbeitslosigkeit

Einen großen Stellenabbau erwartet Dertnig in der heimischen Baubranche jedenfalls nicht. Es rechnet mit einer Verschiebung hin zu mehr Tiefbau-, Umbau- und Sanierungsprojekten . "Dass einige Firmen, die schon vor Corona nicht gut aufgestellt waren, jetzt ins Straucheln kommen, kann aber durchaus sein", ergänzt er.

Auch Thomas Burgstaller, Leiter des Arbeitsmarktservice in Bischofshofen, rechnet nicht mit einem rasanten Anstieg der Arbeitslosenquote im Baugewerbe. "Es gibt weiterhin viele offene Stellen und die Aussichten sind im Pongau nicht so schlecht", schildert er. Man rechne in den nächsten Monaten zwar mit einer steigenden Arbeitslosigkeit, "aber das wird voraussichtlich keine steile Kurve nach oben sein", fasst Burgstaller die Situation zusammen.