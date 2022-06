Ins Loft in der Salzburger Altstadt zogen die Kreativen ein

Eine Kommunikationsagentur besiedelt das Loft und möchte den Ort der Nachhaltigkeit verschreiben.

Wer aus den großen Glasfenstern des Lofts in der Müllner Hauptstraße mit der Nummer eins blickt, sieht die Stadt Salzburg aus einer neuen Perspektive. Diese genoss auch der neue Mieter Stefan Ornig, als er auf Bürosuche in den großflächigen Räumlichkeiten landete. "Eigentlich ist es eine Spur zu groß für uns, ich habe mich trotzdem sofort in diesem Gebäude gesehen", erinnert sich Ornig. Nun bespielt er mit seiner Kommunikationsagentur Movea einen Teil der 1700 Quadratmeter Fläche. Moderne Schreibtische zieren die großen ...