Insolvenzfall Postalm: Sanierungsplan hält, Betrieb läuft weiter

Das angeschlagene Skigebiet Postalm zwischen Strobl und Abtenau soll wirtschaftlich wieder auf Kurs gebracht werden. Im Sanierungsverfahren fand dazu am Landesgericht ein wichtiger Termin statt.

Licht am Ende des Tunnels?

Das Ergebnis der ersten Gläubigerversammlung und Berichtstagsatzung im Sanierungsverfahren lautet kurz zusammengefasst: Der Betrieb des Wintersportgebietes wird fortgeführt. Der avisierte Finanzplan wird eingehalten.

Die Insolvenzgläubiger sollen in beiden Verfahren bekanntlich eine Quote von 30 Prozent zahlbar binnen zwei Jahren ab rechtskräftiger Bestätigung des Sanierungsplanes erhalten. Die erwähnten beiden Verfahren betreffen als Unternehmen die "Winterpark Postalm GmbH & Co KG" sowie die "Winterpark Postalm GmbH".

In einer Mitteilung des Kreditschutzverbandes von 1870 hieß es am Mittwoch: "Aus heutiger Sicht wird die angebotene Quote ausgehend von der derzeitigen Prognoserechnung eingehalten werden."