Intersport Tscherne übernimmt auch Haus in der Alpenstraße

Der aus Leoben stammende 52-Jährige, der einer der größten Sporthändler Österreichs ist, will ab 5. Februar in der Alpenstraße mit einem Outlet-Konzept neu durchstarten und langfristig rund fünf Millionen Euro in das Gebäude investieren.

SN/robert ratzer Harald Tscherne (im Bild bei der Eröffnung in Bergheim 2019) ist ab Februar Eigentümer der Ex-„Sport Direct“-Filiale Alpenstraße.