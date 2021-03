Italien, Zypern, Dubai: Flughafen Salzburg gibt Sommerdestinationen bekannt

Zu den gewohnten Sommerklassikern kommen heuer sechs weitere Ziele hinzu. Eine finale Fassung des Flugplans gebe es coronabedingt noch nicht.

Der Flughafen Salzburg gab am Freitag seine Flugprogramm für den Sommer 2021 bekannt. "Ich bin überzeugt, dass es bis zum Beginn des Sommers möglich sein sollte, mit grünem Pass, Tests und Impfungen und genau geregelten Rahmenbedingungen wieder mit dem Flugzeug zu reisen und eine möglichst unbeschwerte Auszeit im Urlaub genießen zu können", sagt die Geschäftsführerin der Flughafens, Bettina Ganghofer.

Neue Destinationen ab Salzburg

Sonnenhungrige kommen bei den neuen griechischen Zielen Zakynthos und Karpathos auf ihre Kosten. Sonne, Strand und Meer hat Lamezia Terme die wunderschöne Urlaubsregion Kalabrien im Südwesten Italiens zu bieten. Reisende, die es in den Norden zieht, bietet sich mit der neuen Destination Lübeck nicht nur die Möglichkeit, die historische Hansestadt zu erkunden, sondern auch ein optimaler Ausgangspunkt für einen Urlaub an der Ostsee. "Ganz besonders freuen wir uns schon auf Dubai, ein absolutes Highlight in unserem Flugplan. Die glamouröse Stadt in den Vereinigten Arabischen Emiraten ist ab der Sommersaison ohne Umsteigen von Salzburg erreichbar," sagt Ganghofer. Zudem gibt es neue Verbindungen mit der saudi-arabischen Airline "flynas" nach Riad und Jeddah.

Corona: Details des Sommerflugplans noch nicht fixiert

"Die globale Corona Pandemie hat vor niemandem Halt gemacht und speziell Reiseplanungen schwer bis unmöglich gemacht. Auch jetzt ist noch vieles für den Sommer in Schwebe", heißt es in der Aussendung des Flughafens. Dazu gehöre, dass sich Airline-Partner laufend umorientieren. "Der Sommerflugplan des Salzburger Flughafens versteht sich nicht als finale und endgültige Fassung, Kurzfristigkeiten in der Streckenplanung werden uns diesen Sommer noch öfters begleiten."