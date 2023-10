IV-Präsident Unterkofler: "Stehen vor Rezession"

Industriegrößen sehen Salzburger Betriebe vor herausfordernden Zeiten.

Die Industriellenvereinigung erhebt regelmäßig die Stimmung in der Branche. Im Konjunkturbarometer im zweiten Quartal waren Salzburgs Unternehmer noch optimistisch und stuften sowohl Geschäftslage als auch Ertragssituation noch als gut bzw. als zufriedenstellend ein. Mittlerweile ist das anders, sagte Salzburgs IV-Präsident Peter Unterkofler beim Industrietag der Wirtschaftskammer am Dienstag. "Die Lage in der heimischen Industrie ist angespannt. Wir erwarten für das zweite Halbjahr eine Rezession und eine Trendumkehr ist nicht absehbar. Die Industrie darf jetzt nicht zusätzlich belastet werden", warnte Unterkofler.

"Heute haben wir es mit einer hartnäckigen Stagflation, mit sehr hoher Inflation, hoher Zinslast und kaum Wachstum zu tun. Wir befinden uns in einer Negativspirale, in der man extrem aufpassen muss, welche Weichen jetzt gestellt werden." Eine drohende Lohn-Preis-Spirale würde die Inflation weiter befeuern. Er hoffe deshalb, dass die Sozialpartner bei der heurigen Herbstlohnrunde "mit Fingerspitzengefühl" vorgehen. Denn gerade hohe Arbeitskosten zählten laut dem Spartenobmann zu den größten Gefahren für die im internationalen Wettbewerb stehende heimische Industrie.



Buchmüller warnt vor 32-Stunden-Woche und Erbschaftssteuern

In die gleiche Kerbe schlug WKS-Präsident Peter Buchmüller: "Wir dürfen nicht zulassen, dass die ohnedies schon stark unter Druck geratene Industrie weiter belastet wird. Standortschädliche Ideen wie eine flächendeckende 32-Stunden-Woche sowie Vermögens- und Erbschaftssteuern würden sich auch auf den Industriestandort toxisch auswirken."

Sorgen bereiten den Industrievertretern auch die schlechte wirtschaftliche Lage in Deutschland. Schließlich sind die Länder wirtschaftlich eng verflochten. Deutschland ist das wichtigste Abnehmerland für Österreich, rund 30% des heimischen Exports gehen in den Nachbarstaat. Die deutsche Industrie befindet sich allerdings bereits mitten in einer Rezession, die nun auch auf Österreich übergreift. "Viele Indikatoren deuten darauf hin, dass eine Rezession der österreichischen Wirtschaft unvermeidbar scheint. Dies setzt einerseits die Lohnverhandlungen und andererseits die Budgetpolitik stark unter Druck", erklärte Klaus Neusser, ehemaliger Leiter des Instituts für Höhere Studien (IHS), beim Industrietag in Salzburg.