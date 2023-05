"Jackpot" lässt IT-Firma rasant wachsen

Die IT-Firma Consileon aus der Stadt Salzburg arbeitet an Übernahmen und sucht Personal. Hintergrund ist ein riesiger Auftrag vom Bund.

Die Digitalisierung öffentlicher Behörden beschäftigt seit Corona das ganze Land. Wie gelingt es, Daten verschiedener Behörden so zu bündeln, dass sie aktuell, transparent und richtig sind? Wie wird es möglich, Transferzahlungen an die Bürger sozial treffsicher statt mit der Gießkanne an alle auszuzahlen? Welche Leistungen können Bürger digital erledigen, statt wie bisher aufs Amt gehen zu müssen? Bei solchen Fragen - und noch vielen mehr - mischt seit Kurzem eine Salzburger Firma kräftig mit. Der IT-Dienstleister und Berater Consileon, der rund 35 Mitarbeiter in der Moosstraße beschäftigt, hat bei digitalen Ausschreibungen des Bundes zuletzt abgeräumt: Als einzige Firma kam Consileon in 17 von 22 Ausschreibungslosen zum Zug - das potenzielle Gesamtvolumen für die nächsten fünf Jahre beträgt fast 700 Millionen Euro. Ministerien, Energieversorger, Krankenhäuser, Feuerwehren, Kindergärten und Schulen sind dabei, insgesamt sind es 2500 Institutionen. Über konkrete Aufträge darf der geschäftsführende Gesellschafter Harald Kohlberger nicht sprechen, er meint aber allgemein: "Da geht es darum, wie öffentliche Förderungen online abgewickelt werden, wie das Angebot digitaler Dokumente (Führerschein etc.) erweitert wird. Und es reicht bis zum Sicherheitsbereich, wo die EU Plattformen zum Schutz der Außengrenzen entwickelt.

Kohlberger und seiner Frau Angelika gehören 49 Prozent von Consileon Österreich. Der Großauftrag gleicht einem Jackpot für die Firma. Jetzt sei es ein Kraftakt, die Umsetzung zu stemmen, meint Kohlberger. Zwar sind namhafte Partner an Bord, auch die deutsche Mutter mit 500 Mitarbeitenden hilft sehr, dennoch muss Kohlberger die Firma in Österreich massiv aufrüsten. Geplant ist ein neuer Standort in Wien, auch ein zweiter in Salzburg. Die Zentrale mit aktuell 35 Beschäftigten bleibt in der Moosstraße. Der Mondseer Kohlberger plant auch Übernahmen. Mit fünf Partnerfirmen will er eine gemeinsame Plattform formen, wobei Consileon jeweils die Mehrheit (50 Prozent plus eins) übernimmt.

In Summe wird Consileon so in zwei, drei Jahren jedenfalls in einen dreistelligen Mitarbeiterbereich wachsen. Die Beteiligungen sind ein wichtiger Schritt dazu, zumal die Vorgaben des Bundes zu den Beschäftigten sehr streng sind. Sie müssen aus dem EU- oder sogar Schengenraum kommen und gutes Deutsch (C-Level) sprechen. Selbst das in der IT-Branche übliche Homeoffice ist nur eingeschränkt möglich, weil wochenweise Büropräsenz vorgeschrieben wird. "Wir sind damit bei der Mitarbeitersuche de facto auf den deutschsprachigen Raum beschränkt", sagt Kohlberger. In Indien Programmierer anzuheuern oder selbst in Polen ist unter diesen Voraussetzungen nicht möglich. Kohlberger ist trotzdem zuversichtlich, genügend neue Kräfte zu finden: "Ein sicherer und langfristiger Job ist für viele ein Argument."

Consileon war eigentlich nicht auf öffentliche Aufträge spezialisiert. Während Corona machte der verordnete Stillstand aber auch Kohlberger unruhig. Er sah, wie Projekte plötzlich gestoppt wurden. Und beobachtete parallel, wie die öffentliche Verwaltung mehr denn je gefordert war - und zahllose Aufträge zur Digitalisierung ausschrieb. "Da haben wir uns dann reingearbeitet", sagt Kohlberger. Angesichts der strengen Ausschreibungsvorfristen geriet die Sache zur Schufterei - fünf Monate lang, rund um die Uhr. Am Ende wurden 4500 Dokumente abgegeben, deren Hochladen drei Stunden dauerte. "Wir sind da mit absolut hohem Anspruch reingegangen, wollten nicht als Billigstanbieter auftreten", sagt Kohlberger.

Auch wenn sich während Corona gezeigt habe, dass die Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung vielfach in den Kinderschuhen stecke, stellt Kohlberger der öffentlichen Hand kein schlechtes Zeugnis aus. Dem großen Nachbarn Deutschland sei Österreich deutlich voraus. Als Beispiel nennt er das polizeiliche Führungszeugnis, das man in Österreich "auf Knopfdruck" digital abrufen könne. "In Deutschland muss man noch einen Antrag stellen und persönlich zum Amt gehen, um es abzuholen." Und Österreichs Verwaltung sei gerade dabei, ihre digitalen Angebote stark auszubauen, so Kohlberger.