Jagdhof in Fuschl feierte nach zwei Jahren Pause Wiedereröffnung

Der zum Areal des Hotel Schloss Fuschl gehörende Jagdhof ist am Mittwochabend mit mit neuem Konzept, neuem Namen und unter der Marke Arabella wieder eröffnet worden. Davor stand der Betrieb in dem Gebäude zwei Jahre lang still. Geführt wird der Jagdhof von Hotelmanagerin Martina Lebensorger. Betreiber des Hotels, dessen Gebäude seit 2001 im Besitz der Münchner Familie Schörghuber ist, ist die Arabella Hospitality. Diese gehört zur Schörghuber-Unternehmensgruppe und betreibt 15 Hotels in Deutschland, Österreich, der Schweiz und auf Mallorca.

Neu ist das gastronomische Angebot: Im "Cervus" wird Wirtshausküche serviert, im "Fuxbau" will man auf Haubenniveau kochen, zum Aperitif geht's an die Halali-Bar. Gastronomiechef ist Küchenchef Johannes Fuchs, Fuschlseefischer und Betreiber der hauseigenen Fischzucht Gerhard Langmeier wird das Küchenteam in bewährter Manier mit frischem Fisch aus dem Fuschlseewasser versorgen.

Das Hotel Schloss Fuschl, in dem noch umfangreiche Sanierungsmaßnahmen anstehen, bleibt unterdessen bis Ende 2023 geschlossen.