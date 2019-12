Jeder Salzburger wirft im Schnitt 27 Kilogramm Lebensmittel pro Jahr in den Restmüll

16 Prozent des Restabfalls sind vermeidbare Lebensmittelabfälle. Das ergab die Reststoffanalyse des Landes Salzburg. Mit den Lebensmitteln könnten 20.000 Menschen ein Jahr ernährt werden. Es gibt große regionale Unterschiede.

Im Bundesland Salzburg fallen jährlich 276.000 Tonnen Abfälle an - aus Haushalten, Gastronomie und kleinen Betrieben. Das sind rund 500 Kilogramm pro Einwohner und Jahr. Mehr als 300 davon werden bereits gesondert gesammelt und großteils verwertet. LH-Stv. Heinrich Schellhorn: "Die getrennte Entsorgung und das Recycling funktionieren in Salzburgs Gemeinden bereits recht gut. Trotzdem gilt es, hier noch besser zu werden und vor allem Müll zu vermeiden." Ein Drittel der Abfallmenge - exakt 93.000 Tonnen - entfällt auf Restmüll.



Ein Sechstel des Restmülls entfällt auf Lebensmittel

Insgesamt wurden über das gesamte Landesgebiet verteilt 319 Proben analysiert. 16 Prozent des Restabfalls sind vermeidbare Lebensmittelabfälle. Das entspricht etwa 15.000 Tonnen oder 27 Kilogramm pro Einwohner und Jahr. "Geht man davon aus, dass pro Kopf und Jahr 750 Kilogramm Nahrungsmittel benötigt werden, könnten mit diesen vermeidbaren Lebensmittelabfällen im Restabfall etwa 20.000 Personen ein Jahr ernährt werden", sagt Schellhorn. Weiters: "Lebensmitteln müssen wieder mehr Wert bekommen. Da heißt es dringend anzusetzen und gemeinsam mit der Landwirtschaft, den Produzenten, dem Handel und den Konsumenten das Bewusstsein schärfen und Lösungen entwickeln."



Mehr als die Hälfte des Restmüll könnte wieder verwertet werden

Mehr als die Hälfte, nämlich 56 Prozent, des jährlich anfallenden Restabfalls könnten wiederverwertet werden. Dies entspricht rund 94 Kilogramm pro Einwohner und Jahr beziehungsweise insgesamt mehr als 50.800 Tonnen jährlich.



Falsch entsorgte Plastikflaschen sind ein Platzfresser

Kunststoff ist vergleichsweise leicht, braucht aber viel Platz. Meist sind es PET-Getränkeflaschen, die 1,6 Prozent beziehungsweise 1490 Tonnen im Restmüll der Salzburger landen. Umgerechnet auf das Durchschnittsgewicht sind jährlich etwa 50 Millionen Flaschen, die nicht im gelben Sack oder in der gelben Tonne, sondern in der grauen Tonne entsorgt werden. "Nicht nur, dass Verpackungsmüll und Plastikflaschen falsch im Restmüll entsorgt werden, nehmen sie dort auch noch Platz weg", so Schellhorn.



3,3 Millionen Batterien werden falsch entsorgt

Die Analyse schlüsselt auch auf, ob und in welchem Umfang gefährliche Stoffe wie Farben, Lacke oder Batterien im Restmüll landen. "Es sind zwar ,nur' 1,3 Prozent am Gesamtrestmüll, doch diese Problemstoffe sind auch gefährlich. Jede falsch entsorgte Batterie kann potenziell beispielsweise Brände auslösen", heißt es. Laut Schätzung landen 70 Tonnen Batterien im Restabfall. Das entspricht rund 3,3 Millionen Stück pro Jahr. Bei den über den Restabfall entsorgten Elektro-Altgeräten handelt es sich zum größten Teil um Kleingeräte. "Diese könnten wiederverwertet werden," betont Schellhorn. Er weist auf den neu eingeführten Reparatur-Bonus Salzburg hin.



In der Stadt und in Tourismusgemeinden fällt mehr Müll an

Im städtischen Bereich fällt deutlich mehr Restmüll an - nämlich 226 Kilogramm pro Einwohner und Jahr. Auf dem Land ist der Fremdenverkehr der entscheidende Müllfaktor. In Gemeinden mit ausgeprägtem Tourismus liegt der Wert bei 190 Kilogramm pro Einwohner und Jahr. In den anderen sind es lediglich 115 Kilogramm. "Diese Zahlen zeigen, dass Abfallaufkommen und Tourismus eng zusammenhängen. Hier müssen wir es schaffen, die Urlaubsgäste stärker zu sensibilisieren und zu motivieren sowie dafür ein passendes Angebot schaffen."



Abfall vermeiden und erfolgreicher Trennen

"Die Mülltrennung muss noch weiter ausgebaut und gestärkt werden. Immerhin reden wir von sehr wertvollen Ressourcen, die wir leichtfertig verschwenden. Deshalb sind wir dabei, ein Maßnahmen-Programm zu erarbeiten, um Abfälle zu vermeiden und das Recycling effizienter zu machen. Zugleich gilt es, Mehrweg-Verpackungen zu stärken und Wegwerf-Verpackungen wie PET-Flaschen zu minimieren. Es wird Kampagnen geben, um das Bewusstsein zu schärfen. Genauso wie mehr Förderungen rund um Reparaturen und Wiederverwendung von Produkten. Darüber hinaus wollen wir gemeindeübergreifende Kooperationen weiter stärken", sagt Schellhorn.

