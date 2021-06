Jedes vierte neue Eigenheim ist ein Fertigteilhaus

Die Nachfrage nach Fertigteilhäusern ist im Coronajahr 2020 um drei Prozent gestiegen. In Summe war im Vorjahr bereits mehr als jedes vierte neue Haus ein Fertigteilhaus. Bei der Entscheidung für so ein Haus spielt vor allem der Besuch eines Musterhausparks eine Rolle, wie nun eine Studie belegt.

"Alles aus einer Hand": Das ist das Versprechen des Musterhausparks in Eugendorf an Bauinteressierte. Ein Service, der sich gerade im vergangenen Geschäftsjahr als wichtig erwiesen hat. Denn immer mehr Menschen erfüllen sich ihren Traum vom Eigenheim mit einem Fertighaus. Zusätzlich verstärken der Wunsch nach privatem Freiraum im Grünen sowie die steigenden Preise im urbanen Raum den aktuellen Hausbautrend. Laut dem "Branchenradar Fertigteilhäuser" stieg die Anzahl der verkauften Fertigteilhäuser 2020 gegenüber dem Jahr davor um drei Prozent auf österreichweit 4132 Stück. Die Fertighausquote, also der Anteil von Fertigteilhäusern an den insgesamt neu errichteten Eigenheimen, stieg auf 27,4 Prozent.

Konkrete Zuwächse gab es bei Häusern in Holzriegelbauweise sowie bei schlüsselfertigen Häusern, von denen im Jahr 2020 um nahezu acht Prozent mehr verkauft wurden als 2019. Damit stieg deren Anteil seit 2015 erstmals wieder signifikant auf über 50 Prozent.

60 Prozent der Fertighauskäufer besuchen Musterhausparks

Wie und ob dabei Fertighauszentren als Drehscheibe zwischen Angebot und Nachfrage die Kaufentscheidung beeinflussen, hat der Musterhauspark, Österreichs führende Plattform für Fertighäuser, in einer Studie von Karmasin Behavioural Insights erheben lassen. Das Fazit: Fertighauszentren haben eine wichtige Funktion beim Hausbau, da sie während des Entscheidungsprozesses von rund 60 Prozent der Baufamilien besucht werden. Zudem bewirkte der Besuch bei der Hälfte der Bauinteressierten laut Umfrage eine Einstellungsveränderung zugunsten eines Fertighauses und hat direkt zur Entscheidung für ein Fertighaus beigetragen.

Musterhauspark-Chef ist mit dem "Coronajahr" 2020 zufrieden

Der Musterhauspark bilanziert das vergangene Geschäftsjahr positiv: Man habe das "Coronajahr" 2020 gut überstanden, betonte Geschäftsführer Jakob Reiter am Donnerstag bei einem Pressegespräch in Eugendorf. "Die Parks haben sich als krisenfest erwiesen und waren trotz der vielen Schließtage gut besucht", erklärte Reiter. So waren die Außenanlagen fast durchgängig für eine Besichtigung geöffnet und auch Beratungsgespräche in den Musterhäusern waren durch die Ausnahmeregelung "Deckung des Wohnbedarfs als Grundbedarf" möglich. "Natürlich hatten wir Besuchereinbrüche während der zwei Lockdown-Phasen. Von Juli bis September konnten wir das aber nahezu aufholen", sagt Reiter. "Ähnlich gut läuft das Geschäft für unsere Aussteller seit Februar 2021 wieder."

One-Stop-Shop-Prinzip hat sich bewährt

Dabei habe sich die Qualitätsgemeinschaft geprüfter Hersteller als sehr positiv erwiesen, betont Reiter: "Die Verpflichtung unserer Hersteller zu hoher Qualität und Kundenorientierung sowie eine gemeinsame Verkaufsplattform mit den Mitbewerbern sind für die Hersteller von Vorteil." In seinen drei Parks in Eugendorf, Haid und Graz sind alle namhaften Markenhersteller aus Österreich vertreten und die in Summe 52 Musterhäuser bieten einen vielseitigen Überblick über die Branche. Diese direkte Vergleichsmöglichkeit und besonders auch die Preistransparenz wüssten die Besucher zu schätzen, betont deren Gründer.

Der Musterhauspark begleitet Bauinteressierte zudem während des gesamten Bauprozesses. "Unser Anspruch ist seit mehr als 20 Jahren der gleiche: Jeder soll ganz einfach zu seinem eigenen Haus kommen - ohne viel Aufwand und Vorkenntnisse", fasst es Jakob Reiter zusammen. "Dieses Geschäftsmodell kommt uns jetzt zugute. Denn der Trend geht dahin, dass Baufamilien den Weg von der Kaufentscheidung bis zum Einzug so kurz und unkompliziert wie möglich halten wollen. Mit einem schlüsselfertigen Fertighaus aus dem Musterhauspark gelingt das innerhalb eines Jahres."

Dabei werden den Hauskäufern die oft als unangenehm empfundenen Aufgaben wie die Baustellenorganisation abgenommen und zugleich wird ihnen mehr Sicherheit geboten. Das reicht von der Fixpreisgarantie über eine klare Bauleistungsbeschreibung bis zum schnellen Fertigstellungstermin. "Die Leistungen unserer Fertighaushersteller werden von unabhängigen Prüfstellen laufend evaluiert", so Reiter. "Zudem sind alle Aussteller Mitglied im Österreichischen Fertighausverband. Das schafft zusätzlich Sicherheit und Vertrauen."

Musterhauspark hilft bei Immobiliensuche und Finanzierung mit

Um den Hauskauf für Baufamilien so einfach wie möglich zu gestalten, baut der Musterhauspark sein Angebot laufend aus: Dazu zählen neue Musterhäuser ebenso wie neue Services. Denn auch den Aufwand für das "Rundherum" wollen Bauwillige möglichst unkompliziert erledigen. So gibt es seit Anfang des Jahres im Musterhauspark Eugendorf einen eigenen Finanzierungsservice sowie eine Immobilienvermittlung. "Gerade in Salzburg ist es schwierig, ein passendes Grundstück zu finden", erklärt Reiter. "Bei unserem Partner vor Ort kann man dieses finden, kaufen und gleich auch die bestehende Immobilie veräußern."

Zudem plane man im Sommer mit dem Service "Rund ums Haus" eine Plattform für ausgewählte regionale Dienstleister und Gewerke, die eine Auswahl an zuverlässigen Qualitätsanbietern bereitstellt - ob Vermessungstechniker, Stromanbieter, Poolhersteller, Sonnenschutzanbieter oder Kaminbauer. Als weiteres Angebot wird es Baumeisterpakete für Fundament und Keller geben. "Damit bieten wir auch bei allen Zusatzservices die Sicherheit, dass die Qualität passt", so Reiter. Denn gerade beim Thema Hausbau sei nichts so gefragt wie ein zuverlässiges Empfehlungsmanagement.

ELK-Chef: "Ideale Plattform für Angebot und Nachfrage"

Der große Vorteil von Fertighäusern, und damit auch deren USP, liegt darin, dass Baufamilien das Haus bzw. verschiedenste Häuser vor dem Kauf besichtigen können. Thomas Scheriau, Geschäftsführer von ELK, ist von dem Konzept Musterhaus überzeugt: "Ein Plan liefert zwar wichtige Basisinformationen, aber er kann nicht emotional überzeugen. Das kann nur das Haus selbst." Musterhausparks und Fertighauszentren sind für den österreichischen Marktführer dabei eine wichtige Drehscheibe zwischen Angebot und Nachfrage, denn sie ermöglichen der Branche einen regionalen Marktzugang in ganz Österreich sowie mehr Kundennähe. "Vom Erstkontakt bis hin zum Vertragsabschluss erreichen wir hier genau unsere Zielgruppe - Menschen, die ein Haus bauen möchten", so Scheriau weiter. "Ob es dann ein ELK-Haus wird, liegt an uns."

Denn der Erfolg dieser Verkaufsplattformen hängt für Scheriau wesentlich von den Ausstellern und konkurrenzfähigen Angeboten ab. Präsenz und kompetente Beratung seien ebenso wichtig wie die technische Entwicklung und immer aktuelle Häuser. ELK zählt dabei zu den Vorreitern: "Wir haben 2020 drei neue Häuser in den Parks gebaut, um die neuesten Entwicklungen unseres Unternehmens zu zeigen." Das und der niederschwellige Zugang machen für den Fertighausprofi auch die Attraktivität der Parks aus: "Die Parks bieten eine einfache und unkomplizierte Möglichkeit, sich verschiedenste Markenhäuser außen und innen anzusehen. Ohne Termin und ohne Verpflichtung", hebt Scheriau die Vorteile für den Kunden hervor. Diese Vielfalt unterstützt dabei die ganze Branche. Denn Besucher können sich so von der Individualität und Qualität eines Fertighauses überzeugen - Wohnatmosphäre inklusive. "Im Grunde ist es wie in einem großen Shoppingcenter", beschreibt Scheriau den Kaufprozess. "Man schaut, was einem gefällt, lässt sich beraten und trifft dann eine Entscheidung mit der Gewissheit, genau das zu bekommen, was man sich ausgesucht hat."

Motivforscherin Karmasin: Einstellung zum Fertighaus wird positiv beeinflusst

Beeinflusst ein Besuch in einem Fertighauszentrum die Kaufentscheidung und was sind die Wünsche beim Hausbau? Das waren die zentralen Fragen bei der von Helene Karmasin im Spätsommer 2020 durchgeführten Studie unter dem Titel: Die Bedeutung von Fertighäusern und Fertighauszentren im Kaufentscheidungsprozess. Die Ergebnisse zeigen, dass Fertighauszentren eine wichtige Funktion beim Hausbau einnehmen. "Rund 60 Prozent der Bauinteressierten haben während des Entscheidungsprozesses ein Fertighauszentrum besucht", so Studienautorin Karmasin. Davon hatten 75 Prozent bereits eine Affinität zu einem Fertighaus. Aber auch 50 Prozent der Personen, die ein Haus planen und noch unentschlossen sind, ob Fertighaus oder Massivhaus, waren in einem Fertighauszentrum. "Ein Fertighauspark wird also zu Beginn gerne als Orientierungshilfe genutzt", erklärt Karmasin. "Damit können die Aussteller in den Parks direkt am Entscheidungsprozess Anteil haben und das für sich nutzen." Zudem gab es nach dem Besuch in einem Musterhauspark bei der Hälfte der Besucher eine Einstellungsveränderung zugunsten eines Fertighauses.

Wichtige Faktoren für die Einstellungsveränderung

Als relevante Aspekte, die nach dem Besuch des Parks für ein Fertighaus sprechen, nennt Helene Karmasin die bessere Vorstellbarkeit sowie die gute Übersicht über verschiedene Hersteller und Häuser. Für 56 Prozent sind Größenverhältnisse besser vorstellbar und 47 Prozent sagen, dass die Vorstellbarkeit besser sei als am Plan, 49 Prozent schätzen die Übersicht der verschiedenen Anbieter und 48 Prozent die hohe Anzahl verschiedener Häuser. Bei den noch Unentschlossenen liegen die jeweiligen Prozentzahlen sogar etwas höher. Dass ein Musterhaus gegenüber einem Grundrissplan emotional im Vorteil ist, zeigt für die Studienautorin folgendes Zitat einer Teilnehmerin sehr anschaulich: "Mein Mann wollte erst kein Fertighaus. Beim Hineingehen hatten wir dann beide das Gefühl, in unserem Traumhaus zu stehen. Wir haben uns einfach verliebt - in einen Plan würde ich mich nie verlieben."

Wunsch: Einfach zum Traumhaus

Fertighausaffine Menschen erleben sich laut der Umfrage als modern und flexibel und lehnen den Mythos des Hauses als Besitz ab. "Einfach ein Haus, in dem man sich wohlfühlt und das einem entspricht", das ist laut der Studie die zentrale Aussage von Baufamilien, die entschlossen sind, ein Fertighaus zu kaufen. Damit hat sich auch der Anspruch an das Eigenheim gewandelt: Man baut nicht mehr für Generationen, sondern für das Hier und Jetzt. Der Bauprozess soll deshalb möglichst einfach, unkompliziert und ohne großen Zeitaufwand ablaufen. "Ein Haus zu bauen ist keine Lebensaufgabe mehr, sondern wird immer mehr zum Konsumprozess", fasst es Helene Karmasin zusammen. "Anschauen, entscheiden, kaufen, wohnen. Denn je früher man wohnt, desto mehr hat man vom Haus."

Eckdaten zur Studie

Studienautorin: Helene Karmasin, Karmasin Behavioural Insights

Auftraggeber: Musterhauspark GmbH

Aufgabe: die Einstellung zu Fertighäusern und zu Fertighauszentren zu erheben.

Studienzeitraum:

Qualitative Befragung: 28. Juli 2020 bis 12. August 2020

Quantitative Befragung: 9. bis 15. September 2020

Untersuchungsdesign: n = 30 narrative Interviews mit Personen, die die Absicht haben, ein Einfamilienhaus zu bauen, und schon einmal ein Fertighauszentrum besucht haben. Die Ergebnisse der Studie wurden schließlich quantifiziert. Stichprobe: n = 302 Onlineinterviews mit Personen, die im vergangenen Jahr ein Haus gebaut haben, aktuell ein Haus bauen oder planen, ein Haus zu bauen.