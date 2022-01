Jetzt gibt es Geld fürs Behalten

Der Reparaturbonus. Und die damit verbundene Motivation, Produkten ein zweites Leben zu geben.

Produkte altern - sie sollen es, müssten es aber wohl oft nicht. Der Terminus technicus dafür lautet Obsoleszenz. Die Materialien und die Verarbeitungsart orientieren sich am Markt. Ein rasches Gebrochensein wird als Motor der globalisierten Wirtschaft angesehen. Entsorgen und neu kaufen, so lautet häufig die Devise. Eine Reparatur zahle sich nicht aus, so die These. Zu kostbar sei die Arbeitszeit und so kostensparend sei die Neuanschaffung. Die Gegenthesen spiegelt die Natur. Elektroschrott sorgt für Artensterben, Landschaftssterben und für eine ungesunde ...