"Jetzt haben wir es in der Hand"

Hotelier plädiert für genauere Kontrollen der 3-G-Regel und Aufklärung.

Auf der einen Seite erscheint Hotelier Jakob Schmidlechner in Fuschl zufrieden: "Wir haben wie im vorigen Sommer auch heuer eine Auslastung zwischen 90 und 100 Prozent. Mehr als 80 Prozent unserer Gäste sind geimpft, fühlen sich sicher", so der Hotelier des 130-Betten-Hauses Mohrenwirt, das sich auf Sportbegeisterte in der Radfahrerszene sowie im Triathlonbereich spezialisiert hat. Auch sein geimpftes Personal gehe zwei Mal in der Woche zu einem PCR-Test.

Auf der anderen Seite sorgt sich der 54-jährige Gastronom, Familienvater ...