Joseph Brot wagt sich nach Salzburg vor

Voriges Jahr gab es genau acht Tage Joseph Brot in Salzburg zu kaufen. In der Blauen Gans hatte der Edelbäcker im September ein kleines Pop-up-Geschäft eingerichtet - und damit großen Anklang gefunden. Noch in diesem Jahr kommt Joseph Brot nach Salzburg, um zu bleiben. Wann und wo das Geschäft mit rund 120 Quadratmetern genau eröffnen wird, will Firmengründer und Chef Josef Weghaupt noch nicht verraten. Verzögerungen drohen, weil Handwerker fehlen. Aber "eine ganz tolle Lage in der Altstadt" sei es, ...