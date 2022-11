Junge Erfinder stellen ihre Cocktailmaschine auf der Salzburger "Gast" vor

Unter den 600 Ausstellern auf der "Gast" sind auch Neulinge wie Max und Moritz Buschmann. Ihr "Cocktail-Joe" entstand in der Heimwerkstatt.

Auf diese jungen Männer wäre der Opa stolz: 1974 hatte Josef "Joe" Buschmann in der Kölner Altstadt das "Papa Joe's" - es gilt heute als das älteste Jazzlokal Deutschlands - gegründet. Jetzt stellen seine Enkelkinder Max und Moritz Buschmann ihren selbstentwickelten und selbstgebauten Cocktailautomaten in der Start-up-Area in Halle 3 auf der "Alles für den Gast" im Salzburger Messezentrum erstmals einem breiten Fachpublikum vor: "Cocktail-Joe" heißt die Wundermaschine zu Ehren des Opas. Und: Ein Vorläufermodell hatte Moritz Buschmann (23), der ...