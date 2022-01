Junge Fachkräfte für China und Russland

Ausscheidung für internationale Berufsmeisterschaften im Messezentrum: drei Salzburger am Start.

Die, die dabei waren, werden es nie vergessen. 30 Medaillen holten die jungen Fachkräfte aus Österreich bei den jüngsten EuroSkills, den Europameisterschaften in Graz im vergangenen September. Für Salzburg erfolgreich waren der Radstädter Florian Hiebl mit Gold im Verkauf, Stefan Leymüller aus Schleedorf mit einer Silbernen im Trockenbau sowie die beiden HTL-Absolventen Konstantin Stiborek aus Hallein und Jonas Schernthaner aus Abtenau mit einer "Medallion for Excellence" in Mobile Robotics.

Nun stehen die Qualifikationen für die nächsten internationalen Berufsmeisterschaften ...