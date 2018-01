Junge Snowboarderin Hofmeister wird Botschafterin der Stadtwerke Bad Reichenhall

Das regionale Versorgungsunternehmen sponsert ab sofort die 21-Jährige Bischofswieserin Ramona Hofmeister, die als große Olympiahoffnung für Pyeongchang in Südkorea gilt.

Eine Woche nach ihrer Sieg-Premiere in Bad Gastein hat die junge bayerische Snowboarderin auch den Parallel-Riesenslalom Weltcup im slowenischen Rogla gewonnen. Nach Pyeongchang reist sie als Medaillen-Mitfavoritin. Es werden ihre ersten Olympischen Spiele sein. Richtung Südkorea reist sie mit einem neuen Sponsor - den Stadtwerken Bad Reichenhall. Hofmeister verkörpere laut Vorstand Jörg Schmitt den regionalen Bezug des Reichenhaller Unternehmens, das neben sauberem Strom aus Wind- und Wasserenergie die Kunden noch mit Erdgas sowie Wasser versorgt und den Stadtbusverkehr betreibt.

Da bei den Olympischen Spielen strenge Vorschriften in Bezug auf Werbung herrschen, wird Hofmeister ihren frisch beklebten Helm noch nicht tragen dürfen. Am 12. Februar geht der Flieger nach Korea, die Qualifikationsrennen starten am 22. Februar, das Finale ist für den 24. Februar angesetzt.

