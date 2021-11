Junger Schwarzacher bringt in seiner Lehre alle unter einen Hut

Mit Hüten hatte der Schwarzacher Jakob Schnell lange nichts am Hut. Bis er seine Lehre beim Hutmacher Zapf in Werfen begann. Heute geht der angehende Hutmacher ohne Hut nicht mehr aus dem Haus.

Ein Leben ohne Hüte? Das kann sich der 17-jährige Schwarzacher schon länger nicht mehr vorstellen. Seit September 2020 definitiv, denn da begann er seine Lehre beim Hutmacher Zapf in Werfen. Jeden Tag trägt er einen selbstgemachten Hut - "und am liebsten würde er damit auch schlafen gehen", weiß sein Chef Robert Bartolot. Mit ihm haben sein Team und er zweifellos einen Glücksgriff getan.

Der Hutmacher-Betrieb ist seit vielen Jahren Lehrlingsausbildner, einige sind geblieben, wie Barbara Priglinger und Elfi Schwarzenberger. Beide machten die Lehre zur Hutmacherin und Modistin und sind nun schon über 30 Jahre lang im familiären Hutmachergeschäft. Noch ein Beispiel ist erwähnenswert: Leon Freiberger, der seine Lehre bei Zapf machte und im Dezember ein eigenes Hutgeschäft mit kreativen Kopfbedeckungen in Mülln eröffnen wird. Auch das ist eine Erfolgsgeschichte. Wer weiß, wo Jakob Schnell einmal landen wird.

Ihm war die Schulausbildung war ihm zu theoretisch. Dann lag es für den damals 16-jährigen Jakob Schnell auf der Hand: Ein handwerklicher Beruf muss her. "Ich habe mich umgeschaut, was es gibt. Berufe wie Elektriker oder Tischler wollte ich nicht erlernen", sagt er. Dann hat ihm sein Papa erzählt, dass es in Werfen eine Hutmacherei gibt.

Ein Anruf ergab, dass soeben eine Lehrstelle frei wurde, da ein Mitarbeiter gerade mit der Lehre fertig geworden ist. Es sollte sich bereits nach dem Schnuppern im Mai 2020 herausstellen, dass das für Jakob Schnell ein Glücksfall war. Im September 2020 begann er seine Lehre als Hutmacher.

Vor der Lehre hatte er mit Hüten nichts am Hut

"Vorher hatte ich mit Hüten so gar nichts am Hut", sagt er. Er trug normalerweise Kapperl oder Hauben. Mittlerweile hat er 15 Hüte im Kleiderkasten - wohlgemerkt: alle sind selbst gemacht. "Ich habe rote, braune, graue Hüte. Der blaue ist aber mein Lieblingshut", sagt er. "Ich richte mir das Gewand, das ich trage, immer nach dem Hut."

Das Material für seinen ersten Hut hat er 2020 von seinem Chef Robert Bartolot bekommen. Dann war es um den jungen Mann geschehen, er hat die Liebe zu den Hüten entdeckt. "Erst war es ungewohnt einen zu tragen. Jeder hat geschaut, denn es ist eher unüblich. Heute wäre es umgekehrt, denn jeder kennt mich nur mehr mit Hut."

Was sagen seine Freunde dazu? Auch sie sind begeistert. Denn jeder seiner sieben Freunde trägt einen "echten Jakob-Schnell-Hut". Beim Fortgehen und Feiern in der Clique ist es üblich, dass alle Burschen seinen Hut aufhaben.

Auch seiner Mama hat er zum Muttertag einen eleganten dunkelblauen Damenhut gemacht, und zur Zeit ist er beim Fertigen eines sommerlichen Strohhutes für seinen Papa. Ebenso ist der jüngere Bruder Simon Nutznießer des handwerklichen Lehrberufes. "Simon war immer schon ein Hutträger. Jetzt ist er froh, dass er von mir einen gescheiten Hut bekommen hat."

In Werfen befindet sich die Produktion der meist trachtigen Hüte. Jakob Schnell fühlt sich wohl in der familiären Atmosphäre mit seinem Chef, zwei Hutmacherinnen, einem Hutmacher und zwei Näherinnen. "Wir verstehen uns gut, und es ist immer recht lustig."

In der Stadt Salzburg befindet sich ein Verkaufsgeschäft in der Klampferergasse. Ab und zu ist er auch dort anzutreffen, "wenn viel los ist, wie zum Beispiel am Wochenende, dann helfe ich dort aus. Das gefällt mir, weil ich gerne auch mal in der Stadt bin".

Mit der Geschichte der Hutmacherei Zapf, die es seit 1893 gibt, hat er sich viel befasst. "Früher hatten sie 40 Mitarbeiter, die im Akkord gearbeitet haben, da war die Nachfrage viel größer als heute." Historisch ist auch die Abschneidmaschine, mit der er täglich arbeitet, sie hat 130 Jahre auf dem Buckel, funktioniert aber immer noch reibungslos.

Die Zapf-Hutbedeckungen bestehen aus gefilzter Merinoschafwolle, Hasenhaar und Biberhaar. Diese Materialien sind Teil des Stumpens für die grobe Form. Wasserdampf dient zum Ausformen. Es folgen Näharbeiten, die Veredelung der Kanten, Nähte und zum Schluss der Feinschliff.

Auch sein Hobby dreht sich um die Kopfbedeckungen. Er möchte sich eine eigene Hutwerkstatt im Garten des Elternhauses einrichten. "Meine Freunde Tristan und Maxi bauen mir die Hütte auf", sagt er. Und dann ist da noch das Schlagzeugspielen, das er acht Jahre lang im BORG und im Musikum erlernte. "Ich spiele nach wie vor, hin und wieder mit Freunden." Was er auch noch mit Freunden unternimmt, ist das Bogenschießen in St. Johann/Alpendorf.

Lehre mit Matura ist sein Erfolgsmodell

Jakob hat sich für das Modell von "Lehre mit Matura" entschieden. "Ich wollte immer die Matura machen, weil mir dann alle Möglichkeiten in meinem weiteren Berufsweg offen stehen", sagt der Schwarzacher. Als nette Geste findet er die Möglichkeit, von Montag bis Donnerstag zu arbeiten, um am Freitag den Tageskurs am Wifi besuchen zu können.

Wird der kreative, junge Mann im September 2023 mit der Lehre fertig sein, hat er wohl ein halbes Jahr später das Maturazeugnis in Händen.

Immer von Jänner bis März besucht er die Berufsschule in Wien, nahe dem Westbahnhof. Hier drückt er nicht nur die Schulbank, sondern arbeitet beim modernen Hutmacher "Nomade moderne" am Naschmarkt. Über Instagram ist er auf den modernen Hutmacher gestoßen. "Hier hole ich mir Inspiration", sagt Jakob Schnell.

Und was macht er nach der Lehrzeit? "Ich möchte unbedingt Hutmacher bleiben. Wo es mich danach hin verschlägt, kann ich noch nicht sagen."