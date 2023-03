Kaco in St. Michael ist weltweit nicht zu bremsen

Die Auftragsbücher der Firma Kaco sind voll. Knapp 55 Millionen Euro betrug der Umsatz 2022. Für heuer sind 70 Millionen Euro angepeilt.

Als Gernot Feiel im Jahr 2015 zu Kaco in St. Michael kam, lag der Umsatz bei rund 33 Millionen Euro. 186 Mitarbeiter wurden damals beschäftigt. Heute ist der 53-Jährige operativer Geschäftsführer des Weltkonzerns. Von St. Michael aus lenkt er die Geschäfte: "Im Schaltkolbendichtungsbereich sind wir in St. Michael Weltmarktführer. Entscheidend ist das Know-how", sagt Feiel im LN-Gespräch. Die Produktentwicklung - Design und Material - geschieht am Standort in Kirchardt (D). Die Prozessentwicklung in St. Michael.

"Während der Corona-Pandemie ...