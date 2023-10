Kleinarler Käsetrio vertraut auf Bio-Zukunft

Mit ihrer Marke "Bio aus dem Tal" setzen drei Landwirte aus Kleinarl auf Regionalität: "Biobauer bist du mit dem Herzen oder gar nicht."

Die Salzburger Biobranche strauchelt. Fast 250 Biobauern haben sich im ersten Halbjahr 2023 aus dem Verband der Bio Austria verabschiedet. Der Grund liegt vor allem in geänderten Förderrichtlinien, die es heute weniger attraktiv machen, Biobauer zu sein. Außerdem fallen diese Umbrüche in eine Zeit, in der wegen der Energiekostensteigerung auch der Milchpreis für konventionell produzierte Ware wieder gestiegen ist. "Mir tun die Austritte leid", sagt Christoph Gwehenberger.

Er selbst geht einen anderen Weg. Seit 2017 hat sich der Stockhambauer aus Kleinarl mit zwei anderen Familien - dem Schwabhof und Hirschleiten - zu einer Art Milchwerkstatt zusammengeschlossen, um einen Teil der Wertschöpfung auf den Höfen zu belassen. Schon die Väter betrieben Maschinengemeinschaften, man sei verwandt, die Idee einer gemeinsamen Hofkäserei naheliegend gewesen, erzählte Gwehenberger am Wochenende bei dem großen Biofest auf dem Kapitelplatz in der Stadt Salzburg.

Zuerst breit aufgestellt, jetzt spezialisiert

Im Kleinarltal habe man es zunächst mit einer sehr breiten Produktpalette versucht, dann aber schnell erkannt, dass eine Spezialisierung auf Käse mehr Sinn habe. So wird ein Teil der von den insgesamt knapp 20 Kühen produzierten Milch in der Hofkäserei auf 1200 Metern zu Schnitt-, Berg-, Weich- und Frischkäse verarbeitet.

Zupass kommen dem Unternehmertrio die zwei Saisonen im Tal. Im Sommer und Winter setze man über die Nahversorger viel Käse ab, in den Zwischensaisonen werde vorproduziert und eingelagert. "Der Käse braucht die Zeit ohnehin zum Ausreifen." Indem man einen weiteren Teil der Milch überdies an die Salzburg Milch liefere, bleibe man elastisch.

Biobauern blicken zuversichtlich in die Zukunft

"Ich blicke deshalb zuversichtlich in die Zukunft", sagt Gwehenberger. Ob man Biobauer oder konventioneller Bauer sei, sei letztlich eine Einstellungsfrage. Im Falle der Kleinarler Käsetrios als kleinstrukturierter Betrieb, der nach höchsten Standards produziert, sei eine Zertifizierung durch den Verband essenziell - vor allem im Hinblick auf die Konsumenten.

Transparenz ist den Kunden sehr wichtig

Was diese betrifft, setzt die Marke "Bio aus dem Tal" auf 100 Prozent Transparenz. Feriengäste und Besucher können den Bauern beim Melken und Füttern über die Schulter schauen, ein eigens eingerichteter Milchlehrpfad erklärt Interessierten die Details rund um die Landwirtschaft und das Käsen.

Die Ausgaben der Salzburger für Biolebensmittel stagnieren übrigens seit ein paar Jahren. Von 100 Euro für Lebensmittel fließen 11,50 Euro in Bioware. Gwehenberger ist das auf Sicht zu wenig: "Besser wäre es, in hochwertiges Essen zu investieren und stattdessen bei Ausgaben für die Freizeitwirtschaft zu sparen. Davon hängt vieles ab, auch was den Umgang mit der Natur, Klimawandel und unser aller Zusammenleben betrifft. Darüber entscheiden die Konsumenten mit ihrem Griff ins Regal."