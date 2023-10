Aus für letzte bäuerliche Käsereigenossenschaft in Salzburg: Käserei in Elixhausen wird liquidiert

Die Entscheidung für das endgültige Aus fiel mit 19 zu 7 Stimmen. Die Rettungspläne fanden in der Genossenschaft keine Mehrheit.

Im Jahr 1928 wurde die Käserei in Elixhausen gegründet. Zuletzt lieferten 29 Bäuerinnen und Bauern aus Elixhausen, Anthering, Seekirchen und Obertrum jährlich rund sechs Millionen Liter Milch an ihre Käsereigenossenschaft. Die Heumilchkäserei verwandelte den Rohstoff in Hart- und Weichkäse sowie ...