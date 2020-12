Käserei sorgt für Erweiterung vor

Ein Streit über ausstehende Kanalgebühren der Salzburg Milch spaltet die Gemeindevertretung in Lamprechtshausen. Die ÖVP beschloss einen Grundstücksverkauf an den Leitbetrieb im Alleingang.

Die Mandatare von FDL und SPÖ zogen geschlossen aus dem Saal aus, als vorige Woche in der Gemeindevertretung über den Grundstücksverkauf an die Salzburg Milch abgestimmt wurde. Ein Antrag von Vizebürgermeisterin Marina Kaltenegger (FDL) auf Absetzung des Tagesordnungspunkts war zuvor von der ÖVP abgeschmettert worden. Mit ihrer absoluten Mandatsmehrheit konnte die ÖVP den lange geplanten Grundstücksverkauf an den Lamprechtshausener Leitbetrieb besiegeln. Jetzt sind die Notare beider Seiten am Zug. Konkrete Erweiterungspläne vonseiten der Salzburg Milch gibt es aber nicht.

...