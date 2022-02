Käserei Woerle zahlt ihren Bauern mehr für die Heumilch

Der Henndorfer Milchverarbeiter erhöht neuerlich den Preis für seine Lieferanten und er richtet einen Appell an den Lebensmittelhandel.

Nach einer Erhöhung im Jänner hebt die Käserei Woerle mit Februar den Heumilchpreis für die Lieferanten neuerlich an: um drei Cent brutto auf 52,2 pro Kilogramm. Im Jänner gab es ein Plus von 1,8 Cent. Für Bioheumilch liege der Preis (62,8 Cent) nun insgesamt 3,6 Cent höher als Ende 2021. "Wir setzen einen zweiten Schritt, um die stark unter Druck geratene Ertragslage der Landwirte, unserer wichtigsten Partner, zu verbessern und Kostensteigerungen so gut wie möglich abzufedern", sagt Geschäftsführer Gerrit Woerle.

...