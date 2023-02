Kässbohrer macht aus "Spinnerei"eine technische Revolution

Neues Konzept für Fahrzeugtransporter ist in Umsetzung. Auch Photovoltaik im Lkw integriert, der Lkw, Pkw und Bussi gleichermaßen transportieren kann.

Transporter für Fahrzeuge sind eine höchst komplizierte Sache. Bislang sind sie für Pkw, Lkw und Busse jeweils verschieden. Die Eugendorfer Firma Kässbohrer Transport Technik arbeitet nun an einer absoluten Neuheit: einem Fahrzeugtransporter-Konzept, das alles in einem kann - nämlich Pkw, Lkw und Busse transportieren. Ein skandinavisches Logistikunternehmen ist mit an Bord. Aus einer "technischen Spinnerei" wird nun Ernst: Es sei gelungen, Systemgrenzen zu sprengen, sagt Horst Fößl, Leiter der Technikabteilung bei Kässbohrer: Das beginne mit der maximalen Länge des Fahrzeugs ...