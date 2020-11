Kaffee als Rettung in der Krise: Salzburger Weg hat sich bewährt

In einer durch Corona am Boden liegenden Branche denkt Rafael Schärf ans Ausbauen. Ein Grund dafür ist der Kaffee "Da Salzburger".

Der Markt für professionelle Kaffeemaschinen ist komplett eingebrochen. Die durch die Coronakrise gebeutelte Gastronomie hat andere Sorgen als den Kauf einer neuen Espressomaschine. "Die Zeit ist belastend, aber ich bin in Aufbruchstimmung", sagt Rafael Schärf. Seine Familie Schärf GmbH mit Sitz im Gewerbegebiet Harham in Saalfelden verkauft hochwertige Kaffeemaschinen. Und seit einem Jahr auch selbst gerösteten Kaffee und Tee unter dem Markennamen "Da Salzburger". Das erwies sich in der Krise als Glücksfall. Wäre es wie früher gelaufen, also nur mit ...