Kaffee aus Saalfelden belebt nun auch den "Da Salzburger"-Gin

Kurz vor dem Ausbruch der Pandemie brachte Rafael Schärf in seinem Familienunternbehmen in Saalfelden die neue Kaffeemarke "Da Salzburger" auf den Markt. Eine der sechs Mischungen geht jetzt eine Liaison mit Gin ein.

Schockstarre oder in Bewegung bleiben und der Coronakrise mit Kreativität begegnen. Rafael Schärf, Geschäftsführer der Familie Schärf GmbH in Saalfelden und Erfinder der Kaffeemarke "Da Salzburger" entschied sich für die Strategie "volle Attacke". Dass der Firmenchef im vergangenen Jahr vermehrt einem Gläschen Gin zugesprochen hat, ist also keineswegs seiner Verzweiflung über den Umsatzrückgang von 57 Prozent zuzuschreiben, sondern dem Entstehungsprozess des jüngsten Produkts aus dem alteingesessenen Familienunternehmen.

Vor Kurzem wurden die ersten 200 Apothekerflaschen mit dem "Da Salzburger"-Kaffeegin ...