Kaindl steckt 22 Mill. Euro in ein neues Hochregallager

Die Kaindl Holzindustrie mit Sitz in Wals-Siezenheim reagiert auf Trend zu Lieferung "just in time". Ein neues, 36 Meter hohes Hochregallager soll gewährleisten, so rasch als möglich lieferfähig zu sein. Die Ein- und Auslagerung erfolgt künftig automatisch.

Geschäftsführer Konrad Grünwald ist zufrieden: „Das Geschäft läuft gut. Unsere Produkte sind international gefragt."