Kalter Frühling konnte Erdbeeren in Wals-Siezenheim nichts anhaben

Die Kälte hat die Entwicklung der Erdbeeren zwar um etwa zwei Wochen verzögert, aber nun sind die ersten bereits geerntet worden. "Noch ist es mehr ein Suchen als ein Ernten, deshalb ist auch das zwei Hektar große Selbstpflückfeld noch nicht geöffnet", verrät Erdbeerbauer Matthias Brötzner vom Baierlgut in Wals. Aber: Am Stand gibt es die süßen Früchte schon. 30.000 Erdbeerpflanzen verschiedener Sorten haben er und seine Frau Birgit Brötzner angebaut. Aktuell reif ist die Sorte "Daroyal". Sie ist besonders geschmacksintensiv. "Aber die ersten Erdbeeren der Saison schmecken sowieso immer am besten", sagt Birgit Brötzner. Das Selbstpflückfeld wird wahrscheinlich im Lauf der kommenden Woche geöffnet.