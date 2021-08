Kalter Kaffee aus dem Mauthäusl: Das kleinste Café Salzburgs liegt am Giselakai

Auf knapp fünf Quadratmetern bereiten Ivi und Janja Zlatic ihre Kaffeespezialitäten zu. Das alte Mauthäusl ist wohl das kleinste Café Salzburgs.

Scheint die Sonne, sind die Plätze an der Salzach heiß begehrt. So ist es auch am Mittwochvormittag beim Besuch der SN. Vor dem Café im ehemaligen Mauthäusl am Mozartsteg stehen die Leute Schlange. Das wohl kleinste Kaffeehaus Salzburgs bietet Kunden einen Kaffee zum Mitnehmen, hausgemachte Brownies, Gebäck, Snacks, Limonaden und Frappés.

Das fünf Quadratmeter große Café gibt es seit neun Jahren. "Die Anfangszeit als Selbstständige war für meinen Mann und mich nicht einfach. Wir hatten zu Beginn viele ...