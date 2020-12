Kamera von Pongauer Firma erkennt Masken-Sünder

Coronakrise, wenige Aufträge im Kerngeschäft: Ein Forstauer Unternehmen reagiert mit Innovation und entwickelt ein digitales Maskenkontrollsystem.

Die Firma Alba hat sich als Zulieferer für die Automobilbranche einen Namen gemacht. Wie viele Industriebetriebe hat die Krise auch den Forstauer Maschinen- und Werkzeugbauer hart getroffen. Geschäftsführer Anton Naue ging in die Offensive. "Es sind Ressourcen frei geworden, also habe ich eine Gruppe von Mitarbeitern in einem Innovationsteam gebündelt."

Dieses kam schnell in die Gänge, in nur zwei Monaten entwickelte es den "Mask Guard" (Masken-Wächter, Anm.), ein System, das Verletzungen der Maskenpflicht erkennen kann. Basis ist eine ...