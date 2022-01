Kaminöfen sind in Salzburg heiß begehrt - Brennholz ebenso

Sorgen wegen eines Blackouts und hoher Energiepreise befeuern Verkauf von Kamin- und Kachelöfen, wenn auch das Brennholz teurer wird.

Der Faistenauer Landwirt Christian Frohnwieser verkauft seit Jahren Brenn- und speziell Kaminholz ab Hof. Er inseriert auf der Internetplattform www.landwirt.com und hat Hunderte Klicks: "Derzeit scheint es einen Run auf Brennholz für Kaminöfen zu geben. Heuer habe ich schon an die 50 Anrufe von Leuten aus der Stadt Salzburg und Umgebung bis nach Hallein gehabt, die Holz kaufen wollten", sagt Frohnwieser. Für 115 Euro stellt er einen Raummeter Holz in Salzburg zu, in Faistenau kostet der Meter ...