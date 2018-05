Kammern freuen sich über rasche Regierungsbildung

Wirtschaftskammerpräsident Konrad Steindl: Schnelle Regierungsbildung gut für den Standort - und gutes Fundament für Salzburgs Weg in die Zukunft. AK-Präsident Peter Eder hat bereits im Vorfeld der Unterzeichnung des Pakts seine Kooperationsbereitschaft angekündigt.

Der Präsident der Wirtschaftskammer Salzburg (WKS) und ehemalige ÖVP-Nationalratsabgeordnete Konrad Steindl, begrüßt die zügige Bildung der Salzburger Landesregierung und die konstruktive Haltung aller Parteien, das Beste für Salzburgs Wirtschaft erreichen zu wollen. Steindl: "Der heute unterzeichnete Koalitionspakt enthält wesentliche Fortschritte für den Standort, für Bildungsinvestitionen und für die duale Ausbildung. Die kommende neue Salzburger Landesregierung hat sich ein Arbeitsprogramm gegeben, das in vielen Bereichen ein gutes Fundament für die Zukunft des Landes ist!". Viele der Anliegen, welche die WKS in ihrem neuen Vorschlagsprogramm an den neuen Landtag und die neue Landesregierung formuliert hat ("193 Vorschläge für eine starke Wirtschaft"), seien im Koalitionsvertrag aufgenommen worden.



Wirtschaft freut sich über Lehrlingsoffensive

Steindl greift vor allem die Offensive zur dualen Ausbildung und die Absicht, Salzburg zum lehrlingsfreundlichsten Bundesland Österreichs zu machen, heraus: "Das ist der beste Weg, den Fachkräftemangel nachhaltig zu bekämpfen." Ebenso begrüßt der WKS-Präsident die Absicht, die Tourismusschulen Klessheim zu erneuern, den Talente-Check Salzburg der WKS und die Informatik-HTL im Pongau, die im September mit einer ersten Klasse startet, auszubauen. Von besonderer Bedeutung für den Standort Salzburg ist die konsequente Weiterentwicklung der Hochschulen, insbesondere der FH Salzburg und des Forschungssektors. Konrad Steindl: "Die WKS ist - wie schon auch in der früheren Legislaturperiode - jederzeit bereit, ihre Expertise und ihr Bildungs-Engagement für den Wirtschaftsstandort Salzburg einzubringen." Viel Positives für den Standort sei dank der guten Kooperation zwischen Land und WKS entstanden. Die Wirtschaftskammer freue sich "auf die Zusammenarbeit mit allen bewährten und neuen Kräften in der kommenden Landesregierung", so der Präsident.

Auch AK-Präsident bietet Kooperationsbereitschaft an

Der Präsident der Arbeiterkammer Salzburg und ehemalige SPÖ-Bürgermeister von Bürmoos, Peter Eder, streckte schon kurz nach Bekanntwerden der schwarz-grün-pinken Einigung die Hand zur Kooperation aus. Eder: "Wir werden sie dort unterstützen, wo sie Maßnahmen für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer umsetzt. Wo sie das Leben für die Salzburgerinnen und Salzburger spürbar verbessert." Schon anlässlich der Landtagswahl hat die AK ein 30-seitiges Papier an alle Parteien versendet, welche Projekte in Salzburg ihrer Meinung nach Vorrang haben sollten. Eders Ansage: "Die Regierung kann auf uns zählen, wenn sie Akzente am Arbeitsmarkt setzt, leistbares Wohnen, echte Wahlfreiheit bei der Kinderbetreuung oder Investitionen in den Bereichen Bildung, Pflege und Verkehr verwirklicht."



Konkret wünscht sich die AK daher "echte Wahlfreiheit für Familien" - und daher auch ganztägig und in den Ferien geöffnete Betreuungseinrichtungen und flexible Arbeitszeitmodelle im Sinne der Mitarbeiter. Weiters steht "gutes, leistbares Wohnen" in Form einer nachhaltigen Wohnbauförderung am Wunschzettel der AK. Weitere Themen für Eder sind eine Pflege-Offensive sowie ein Öffi-Jahresticket um 365 Euro samt Straßensanierungsoffensive sowie eine bessere Weiterbildungs-Förderung.

