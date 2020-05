Kantine in der Salzburg AG öffnete schon am Montag - mit eingeschränktem Betrieb

Ab15. Mai darf die Gastronomie wieder aufsperren.

Mit der Rückkehr vieler Mitarbeiter aus dem Homeoffice an ihren Arbeitsplatz hat die Kantine in der Salzburg AG am Montag erstmals wieder geöffnet. Dort, wo normalerweise 400 bis 500 Essensportionen verzehrt werden, wurde nun nach fünf Wochen Kaltverpflegung wieder 130 ...