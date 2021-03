Kaprun: Bau von Großkraftwerk Limberg III rückt näher

Die Ausschreibung ist schon erfolgt, das Projekt seit Jahren genehmigt. Der Verbund soll am Mittwoch grünes Licht für den Bau geben.

In den Jahren 2006 bis 2011 wurde in Kaprun um 400 Millionen Euro das unterirdische Pumpspeicherkraftwerk Limberg II errichtet. Unmittelbar danach begannen die Planungen für das praktisch baugleiche Limberg III. Die Kavernen für die Maschinen und der Druckstollen zwischen den Stauseen Wasserfallboden und Mooserboden sollen parallel zu den Anlagen von Limberg II in den Berg gesprengt werden. 2017 wurde die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) abgeschlossen und die Verbund Hydro Power erhielt die bis Ende 2025 gültige Genehmigung für den Bau. Die Errichtung ...