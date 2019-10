Nach der Trennung von Intersport setzt der Kapruner Sportartikelhändler mit seinen 550 Mitarbeitern eine neue Investitionsoffensive.

In der Dienstleistungsbranche sprechen viele vom Begeistern. Christoph Bründl sieht man die Begeisterung auch an. Andere eröffnen einen einzigen Laden mit Blasmusik und schönen Reden. Christoph Bründl hat einen Spickzettel dabei, um keines der Projekte, an denen gerade wieder gearbeitet ...