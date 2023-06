Kaprun: Bürger wollen Grün und billige Wohnungen statt Luxushotel

Für das verfallende ehemalige Hallenbad von Kaprun gab es verschiedene Pläne. Jetzt konnten alle Kapruner bei einem Informationstag ihre Ideen für das Gelände im Zentrum einbringen.

Am ehemaligen Freizeitzentrum Optimum nagt sichtlich der Zahn der Zeit

Das ehemalige Kapruner Hallenbad Optimum ist geschlossen, seit 2010 das Tauern Spa eröffnete. Die nicht mehr genutzte rund 10.000 Quadratmeter große Fläche im Zentrum, die der Gemeinde gehört, ist eine große Chance für Kaprun. Dass der Grund im Gemeindeeigentum bleiben muss, war immer klar. Was darauf entstehen soll, dafür gab es verschiedene Ideen. Ex-Bürgermeister Manfred Gassner (SPÖ) wollte ein Luxushotel, das in Kaprun noch fehle. Die ÖVP stellte sich dagegen einen erweiterten Ortskern mit Geschäften vor. Die unterschiedlichen Ansichten in ...