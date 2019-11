Kaprun: Gletscherbahn feiert die neue Dreieinigkeit

Große Eröffnung der 3K K-onnection in Kaprun - große Lichtshow inklusive. Wolfgang Ambros und Granada sollen die Besuchern einheizen.

Kaprun, Maiskogel und Kitzsteinhorn: Der Wunsch, die drei Orte seilbahntechnisch zu verbinden, ist alt. Jetzt wurde er Wirklichkeit. Am Freitag fand die feierliche Eröffnung der 3 K K-onnection statt. Am Samstag um 8.30 Uhr geht Salzburgs erste Dreiseilumlaufbahn in Betrieb.

Am Abend wird gefeiert: Ab 17.30 Uhr wird die MK Maiskogelbahn und die neue 3K K-onnection über die Länge von acht Kilometern zwischen dem Ortszentrum und der Station Kitzsteinhorn/Langwied auf 2000 Meter in mystisches Licht gehüllt. Am Abend heizen Wolfgang Ambros sowie der Mundart-Popband Granada den Besuchern am Maiskogel ein. Alle, die keine Tickets ergattert haben, können bei den Opening-Partys in der Maisi Alm, der Baumbar, der Schneiderei oder im Kitsch & Bitter feiern.

81,5 Millionen Euro flossen in die jüngsten Investitionen

In Summe flossen 81,5 Mill. Euro in das Kaprun Center und die MK Maiskogelbahn sowie die 3 K K-onnection. Kaprun Center und MK Maiskogelbahn wurden schon im Vorjahr eröffnet. Mit der K-onnection steht nun ein zweiter Einstieg zum Kitzsteinhorn zur Verfügung - neben der Gletscherjetlinie. Zudem wurde das Gratis-Ski- und Dorbusservice ausgebaut. Bgm. Manfred Gaßner: "Viele Einheimische und Gäste können nun auf ihr Auto verzichten, was zu einer deutlichen Reduzierung des innerörtlichen Verkehrs führen wird."

Landeshauptmann Wilfried Haslauer streute dem Investor Rosen: "Die Kapruner Gletscherbahnen AG hat immer wieder eine touristische Vorreiterrolle mit internationaler Strahlkraft übernommen." Norbert Karlsböck, Vorstand der Gletscherbahnen AG: "In Kaprun geht ein Generationentraum in Erfüllung. Die 3K K-onnection verbindet, was zusammengehört - das Ortszentrum Kaprun, das Familienskigebiet Maiskogel und das Gletscherskigebiet Kitzsteinhorn."

Zwei Explorer-Kabinen für Panoramafahrten

Arno Gasteiger, Aufsichtsratschef: "Mit dem größten Investment in der 56-jährigen Unternehmensgeschichte setzt die Gletscherbahnen Kaprun AG einen Impuls für einen nachhaltigen Qualitätsschub in der gesamten Region Zell am See-Kaprun." Christoph Bründl, Obmann des Tourismusverbandes: "Wir können nun unseren Gästen erstmals Ski-in/Ski-out direkt zum und vom Gletscher anbieten."

Die Talstation der 3 K K-onnection liegt auf 1570 Meter, die Bergstation auf 1975. Die Bahn der Firma Doppelmayr ist 4311 Meter lang. Zum Einsatz kommen 30 Kabinen mit 24 Sitz -und acht Stehplätzen sowie zwei Explorer-Kabinen mit 15 Sitzplätzen für Panoramafahrten.

Quelle: SN