Kaprun: Größtes Wintersportgeschäft im Alpenraum ist eröffnet

16 Mill. Euro hat Bründl in den Ausbau in Kaprun gesteckt. Mit einer Verkaufsfläche von 2500 Quadratmetern setzt der Laden Maßstäbe. Und nicht nur damit.

Der drei Jahre vorbereitete neunte Neuaus- oder Umbau des Hauptstandorts von Sport Bründl in Kaprun sollte eigentlich am 16. März 2020 starten. Das war der Tag, an dem in Österreich der erste Lockdown begann. Kurz habe es Panik gegeben, sagt Geschäftsführer Christoph Bründl. "Aber Panik und Angst sind nicht gesund." Deshalb begannen die Bauarbeiten einen Monat später doch.

Bründl prophezeite beim Baustart, dass das Verlangen nach Bewegung im Freien und damit nach Sportartikeln nach der Pandemie noch größer ...