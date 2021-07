Kaprun: Tauern Spa hofft auf Gästerekord

Der Sommer 2020 nach dem ersten Lockdown war für das Tauern Spa in Kaprun der beste in seiner Geschichte. Und heuer entwickeln sich die Buchungszahlen ähnlich.

Zwei Wochen hat es gedauert, um den Großbetrieb nach sechs Monaten Lockdown wieder hochzufahren. Zum Beispiel mussten die riesigen Glasflächen gereinigt werden. Obwohl durch die Vorgaben die Kapazität auf etwa 50 Prozent gesenkt werden musste, hat das Tauern Spa in Kaprun im Gegensatz zu anderen Thermen am ersten möglichen Tag, am 19. Mai, wieder aufgesperrt. Dank des Hotels mit 220 Zimmern rechnet es sich.

Nun sind die meisten Beschränkungen gefallen. Schon seit 1. Juni ist die Kurzarbeit für ...