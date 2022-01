"Karton-Maßschneiderei" bleibt Salzburg erhalten

Nach 70 Jahren wäre beinahe die letzte Schachtel gestanzt und gefaltet worden: Seit 1952 befindet sich die "Salzburger Verpackung" in Schallmoos. Die Schwestern Gudrun Neubauer und Frigga Hesske - Töchter der Gründer - hörten mit Ende des Jahres aus Altersgründen auf. In der Familie fand sich kein Nachfolger, dafür in Oberösterreich: Der Unternehmer Manfred Zaunbauer produziert seit dieser Woche in den Räumlichkeiten in der Robinigstraße Kartons und Schachteln. "Es soll auch ein 70. Jahr geben und viele weitere", sagt Zaunbauer. ...