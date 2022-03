Kaufhaus als besonderer Treffpunkt in Zederhaus

Während es früher nahezu in jedem Lungauer Ort ein Kaufhaus gab, darf sich Zederhaus nach wie vor über eine Versorgung vor Ort glücklich schätzen.

Für ihre 30-jährige Betriebstreue zum Kaufhaus Matthias Bliem in Zederhaus wurde Barbara Entstrasser mit einer Dank- und Anerkennungsurkunde der Wirtschaftskammer ausgezeichnet. WKS-Bezirksstellenobmann LAbg. Wolfgang Pfeifenberger würdigte dabei die wertvolle und engagierte Arbeit der umsichtigen Ladenkassierin, die - so wie die übrigen Mitarbeiter des traditionellen Familienbetriebes auch - nicht nur im Betrieb, sondern auch im sozialen Gefüge der Gemeinde - sei es in verschiedenen Vereinen oder bei Aktivitäten der Dorfgemeinschaft - ihren unverzichtbaren Beitrag leistet: "Matthias Bliem führt das Kaufhaus - ...