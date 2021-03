Keine Covid-Hilfe nach Finanzstrafe: Salzburger Wirte klagen beim Verfassungsgericht

Unternehmer, die aufgrund eines vorsätzlichen Steuervergehens verurteilt wurden, sehen sich doppelt bestraft, wenn sie keine Coronahilfsgelder bekommen. Das verstoße gegen den Gleichheitsgrundsatz.

Coronahilfen des Bundes sind an das steuerliche Wohlverhalten von Unternehmern gebunden. Wer in den vergangenen fünf Jahren ein Finanzstrafverfahren verloren hat und dafür eine Strafe von mehr als 10.000 Euro aufgebrummt bekam, schaut jetzt durch die Finger. Sasa Jakovljevic, Inhaber der Pescheria Backi in Salzburg, geht aus diesem Grund vor den Verfassungsgerichtshof: "Wir werden zwei Mal bestraft. Einmal haben wir eine Finanzstrafe bezahlt und nun bekommen wir kein Geld aus der Coronahilfe."

Sein Anwalt Stephan Kliemstein betont, dass ...