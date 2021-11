Keine Kurzarbeit: Hotels bangen um ihr Personal

Kurz vor dem Start der Wintersaison geht auch die Hotellerie in den nächsten Lockdown. Für die Saisonbetriebe war es schwierig, Personal zu finden. Jetzt wissen sie nicht, was sie mit den Leuten, die seit wenigen Tagen arbeiten oder fixe Zusagen haben, machen sollen. Liesl Weitgasser, Tourismussprecherin der NEOS im Salzburger Landtag, sagt, viele Betriebe seien verzweifelt. Sie können die Mitarbeiter nicht in Kurzarbeit schicken und müssen sie voll bezahlen, wenn sie sie behalten wollen. "Um Kurzarbeitsgelder zu erhalten, müssen Betriebe ...