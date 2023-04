Keine Miete, keine Betriebskosten: Eisenwerk sucht neuen Pächter für sein Gasthaus in Tenneck

Das Pongauer Unternehmen Eisenwerk Sulzau-Werfen (ESW) sucht einen neuen Pächter für sein Betriebsrestaurant in Tenneck bei Werfen. Und lockt mit einem lukrativen Angebot.

Georg Hemetsberger, Vorstandsvorsitzender im Eisenwerk Sulzau-Werfen (l.), sucht einen Nachfolger für Rupert Eibl, der nach acht Jahren seine Tätigkeit im „Gasthaus zum Eisenwerk“ beendet, um sich verstärkt auf sein zweites Lokal in Golling zu konzentrieren.

Das "Gasthaus zum Eisenwerk" stand bisher unter der Leitung von Rupert Eibl, der nach acht Jahren seine Tätigkeit dort beendet, um sich verstärkt auf sein zweites Lokal in Golling zu konzentrieren.

Das Restaurant in Tenneck wurde sogar mit einer Haube von Gault & Millau ausgezeichnet und war somit ein wichtiger kulinarischer Anziehungspunkt für die Beschäftigten im Eisenwerk sowie die Einwohner der Region.

Trotz entsprechender Vorlaufzeit gestaltet sich die Nachfolge nun nicht so einfach. "Die geplante Neuverpachtung an einen lokalen Interessenten scheiterte quasi in letzter Sekunde", bedauert Georg Hemetsberger, Vorstandsvorsitzender im Eisenwerk Sulzau-Werfen.

Er betont: "Für den zukünftigen Pächter gibt es einige Vorteile. Der Kantinenbetrieb für das ESW und andere Betriebe in der Region sichert eine konstante Grundauslastung. Hinzu kommt der Gasthofbetrieb, dessen Öffnungszeiten mittags oder abends bzw. am Wochenende frei disponiert werden können. Die Einrichtung im Lokal ist praktisch neu, die Küche am modernsten Stand der Technik."

Weiters verfügt das Haus über einen großen Festsaal für bis zu 250 Personen, der von Vereinen, Konzertveranstaltern oder auch für Hochzeiten genutzt werden kann. Darüber hinaus waren Eibl und sein Team beim Catering kleinerer und größerer Veranstaltungen und Feiern sehr gut eingeführt.

Keine Miete, keine Betriebskosten

Vor allem die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sollten zudem überzeugen. Der Pächter zahlt keine Miete für die Räumlichkeiten sowie keine Betriebskosten wie Strom oder Heizung. Leistungen des bisherigen Pächters können mit einem Pauschalbetrag oder über monatliche Zahlungen übernommen werden. "Wir suchen nach einer Pächterin oder einem Pächter, der das hohe Potenzial erkennt und den Kantinenbetrieb und das Gasthaus mit seinen attraktiven Räumlichkeiten wie dem großen Festsaal erfolgreich weiterführt", sagt Hemetsberger.

Wer sich für die Pacht des "Gasthaus zum Eisenwerk" in Tenneck interessiert, kann sich beim Eisenwerk (HR-Services, Michaela Rohrmoser, E-Mail: michaela.rohrmoser@esw.co.at ) oder über die Homepage des Lokals www.gasthaus-eisenwerk.at melden.