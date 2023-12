Keiner profitiert, aber alle haben was davon: Energiegemeinschaft

Der Lungau macht es mit der bislang größten Energiegemeinschaft Österreichs vor. Im Pinzgau sind Energiegemeinschaften ebenfalls im Kommen: Regionalität zieht vermehrt auch beim Thema Strom.

Wie schnell der Strompreis aufgrund verschiedener Faktoren am Weltmarkt in die Höhe schnellen kann, sah man nach dem Ausbruch des Ukraine-Krieges: Die Salzburg AG erhöhte ihre Tarife im Jänner 2023 um das Zweieinhalbfache - der Supergau für viele Privathaushalte, aber auch ein Push für alle Initiativen, die der Abhängigkeit von großen Energieunternehmen mit der Stärkung des regionalen Energieaustausches entgegenwirken wollten.

Grundsätzlich geht es um die Idee, die in einem lokal begrenzten Raum erzeugte Energie ortsnah zu speichern, zu verkaufen und zu verbrauchen. Das garantiert erheblich bessere Preise für Einspeiser, niedrigere Preise für Verbraucher - und größere Unabhängigkeit von der Volatilität des Marktes.

Seit 2017 kann dieser regionale Energieaustausch durch Direktverbrauch mehrerer Konsumenten innerhalb einer Liegenschaft ("gemeinschaftliche Erzeugungsanlage") geschehen, seit 2021 dürfen laut Gesetz Produktion und Eigenverbrauch auch über Grundstücksgrenzen hinweg erfolgen, sofern die Mitglieder sich im selben Lokal- bzw- Regionalbereich befinden. Voraussetzung dafür ist die Gründung einer Erneuerbare-Energie-Gemeinschaft.

Jüngstes und erfreuliches Beispiel ist Bruck, wo seit August die EEG Bruck und Pinzgauer Zentralraum Strom zwischen Taxenbach und Niedernsill erzeugt bzw. verbraucht. Unter den mittlerweile zehn Mitgliedern ist seit Anfang November auch die Gemeinde Bruck, die sich mit einer Photovoltaikanlage auf dem Gemeindeamt und einem Verbraucherzielpunkt beim Kindergarten aktiv am Energieaustausch innerhalb der EEG beteiligt.

Gemeinden als Hauptträger der EEGs - Privathaushalte ziehen langsam nach

Die Schlüsselrolle der Gemeinden in dieser Pilotphase für Energiegemeinschaften zeigt sich auch im Saalachtal: Die EEG Unteres Saalachtal, der die Gemeinden Weißbach, St. Martin, Lofer und Unken angehören, ging mit November in den Probebetrieb. Der Energieaustausch findet dort vorläufig nur zwischen Gemeindegebäuden statt, eine Ausweitung auf Privathaushalte und Unternehmen ist aber angedacht.

"In Bruck wurde diese Öffnung auf Privathaushalte schon am intensivsten verwirklicht", sagt Alois Schläffer, KEM-Manager für das Untere Saalachtal. "Sonst sind überall fast nur die Gemeinden EEG-Träger." Die Gemeinde Weißbach ist seit 2021 stromtechnisch autark und bereit zu "teilen." Auch die Gemeinde Saalbach geht in Kooperation mit dem Tourismusverband nächstes Jahr in einen EEG-Probebetrieb. "Hoteliers und auch die Bergbahnen zeigen schon Interesse", so Schläffer. "Da ist sicher einiges im Entstehen, solche Prozesse brauchen aber einfach Zeit." In Maishofen, Dienten und Leogang gebe es ebenfalls schon kleinere private EEGs: "Man sieht, es passiert überall etwas."

Im Idealfall, so Schläffer, würden Mitglieder nicht nur Energie austauschen, sondern auch gemeinsam Erzeugungsanlagen finanzieren: "Wir wollen Energienahversorger werden und so die Energiewende schaffen."

Energiegemeinschaften seien eine Win-win-Situation: "Erzeuger erhalten für ihren Strom mehr als am Markt, Verbraucher wissen, woher ihr Strom kommt, und sparen auch bei Netzgebühren und Abgaben. Gemeinsam können beide Strombezugspreise und Einspeistarife festlegen: Dadurch gibt es mehr Planungssicherheit, keine unliebsamen Überraschungen - und eine ganz neue Erfahrung von Gemeinschaft und Solidarität."

Auch Mario Wallner, KEM-Manager für das Salzachtal, sieht die Gründung von EEGs im Aufwind: "Seit Herbst 2021 ist in Mittersill ein Trinkwasserkraftwerk, das 1,5 Mio. kWh Strom erzeugt, in Betrieb, eine Energiegemeinschaft befindet sich in der Gründungsphase. Gegenwärtig wird noch kein Strom ausgetauscht, der erzeugte Strom wird ins Netz eingespeist." War die Einspeisung allein zunächst eine gute Option gewesen, kam mit den stark gestiegenen Strompreisen die Überlegung, den erzeugten Strom selbst zu nutzen und für die Gemeinde einzusetzen.

Die größten Herausforderungen liegen in der Speicherung des durch erneuerbare Energien gewonnenen Stroms, da dieser je nach Erzeugungsart unterschiedlich verfügbar ist: "Ohne entsprechende Technologien zur Speicherung werden wir nicht wesentlich weiterkommen. Außerdem brauchen wir einen Mix an Technologien, beispielsweise Windkraft für den Winter als Ergänzung zur Solarenergie im Sommer, um Spitzenzeiten auffangen zu können und nicht zukaufen zu müssen."

Rein rechnerisch wäre die Gemeinde Mittersill mit dem aus dem Trinkwasserkraftwerk erzeugten Strom autark. Geeignete Bedingungen fehlen aber noch.

Der Zug Richtung erneuerbare Energien hat sich jedenfalls auch im Pinzgau in Bewegung gesetzt. Mit Vorzeigeprojekten wie den Energiegemeinschaften in Bruck und im Unteren Saalachtal ist der Anfang gemacht - und: "Wenn die Leute sehen, das funktioniert, steigt auch die Bereitschaft, sich anzuschließen."

Energiegemeinschaft gründen - so geht's

Teilnahmeberechtigt sind Privatpersonen, Klein- und Mittelbetriebe, Gemeinden und lokale Behörden; Energieversorgungsunternehmen und Großbetriebe sind ausgenommen. Mitglieder müssen über denselben Ortsnetztrafo bzw. dasselbe Umspannwerk im Konzessionsbetrieb eines Netzbetreibers verbunden sein. Es erfolgt zunächst die Gründung eines Rechtsträgers (z. B. eines Vereins) mit mindestens zwei Mitgliedern, die Registrierung als Marktpartner und die Vertragserstellung mit dem Netzbetreiber. Schließlich wird die EEG registriert und ihre Mitglieder angemeldet.

Damit sich dieser Aufwand auch lohnt, sollte im Vorfeld abgeklärt werden, ob im konkreten fall Erzeugung und Verbrauch gut zusammenpassen. Optimal ist es, wenn der durch Mitglieder eingespeiste Strom zeitgleich (d. h. innerhalb derselben Viertelstunde) von anderen Mitgliedern genutzt werden kann, also sich Erzeugungs- und Verbrauchszeiten der Mitglieder gut ergänzen. Mit einem Benefit-Tool kann man abschätzen, wie viel Strom innerhalb einer EEG in etwa genutzt werden könnte.

Grundsätzlich gibt es verschiedene Finanzierungs- und Beteiligungsformen für eine Energiegemeinschaft. Für kleinere EEGs empfiehlt sich die Gründung eines Vereins, da dieser unkompliziert und mit vergleichsweise geringem administrativen Aufwand und Kosten verbunden ist.

Energie erzeugen für die Nachbarn: "Viele werden schon aktiv"

In Bruck wirken mittlerweile 10 Mitglieder in der EEG mit, Tendenz steigend: "Beim Infoabend am 30. November war das Interesse groß, es haben sich auch neue Mitglieder gefunden", freut sich Initiator Hans Gratz (im Bild Mitte). Betreiber privater Klein-PV-Anlagen sind neben Erzeugern im größeren Stil sowie Verbrauchern und der Gemeinde, die mit neu geschaffenen PV-Flächen auf dem Dach des Wirtschaftshofes und der Mittelschule in Zukunft wohl noch mehr mitmischen wird, in der EEG zusammengefasst. Martin Etzer "ist unser größter Lieferant", so Gratz. "Sein historisches Kleinwasserkraftwerk liefert Tag und Nacht - eine ganz wichtige Energiequelle." Landwirt Josef Fürstaller aus Taxenbach steuert ebenfalls den Überschuss aus seiner PV-Anlage - fast zwei Drittel des Ertrags - bei.