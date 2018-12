Key-Wi Music findet in Red Bull einen neuen Eientümer

Der Getränkekonzern hat das Musikgeschäft übernommen. Für die Kunden ändere sich nichts, sagt Geschäftsführer Gerhard Bernegger.

Der Deal ging schon vor einiger Zeit über die Bühne, blieb bisher aber geheim: Das Musikgeschäft Key-Wi in Salzburg-Itzling gehört neuerdings in den Bullenstall und wurde vom Salzburger Getränkekonzern übernommen. Alle Strukturen blieben, wie sie seien, sagt Geschäftsführer Gerhard Bernegger. "Der Verkauf hatte persönliche Hintergründe", ergänzt er und möchte Gerüchte um Pleite oder Ähnliches aus dem Weg räumen. Auch für die Kunden ändere sich nichts. Es bleibt beim Namen Key-Wi Music, der Standort an der Itzlinger Hauptstraße wird fortgeführt und Bernegger leitet weiter die Geschäfte. "Wir haben einen potenten Partner, mit dem wir die Möglichkeit haben, das Geschäft vernünftig führen zu können." Gerade in einer Musikstadt wie Salzburg solle es derartige Fachgeschäfte geben.