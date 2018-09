Kirchenwirt in Leogang ist einer der besten Plätze zum Heiraten

Die Online-Plattform Luxury Travel Guide zeichnete den Betrieb aus.

Für die Juroren der englischen Online-Plattform Luxury Travel Guide (LTG) zählt der Kirchenwirt in Leogang zu den besten Hochzeitsplätzen in Europa. Er verlieh dem Betrieb die Auszeichnung "Wedding Venue of the Year 2018".

Mit dem Preis würdigte der Luxury Travel Guide das Paket, dass die Geschwister Barbara Kottke und Hans-Jörg Unterrainer gemeinsam mit ihrem Team rund um den 1326 erstmals erwähnten Kirchenwirt für ihre Hochzeitsgäste schnüren. "Es erfüllt uns mit großem Stolz, wenn der tägliche Einsatz und der Versuch, unvergessliche Hochzeiten auszurichten, honoriert werden", sagen die Geschwister. "Man freut sich über glückliche und zufriedene Hochzeitsgesellschaften und darüber, dass man sie bei so einem emotionalen Event begleiten darf."

Für die Hochzeitsgäste des Hauses stehen unter anderem der denkmalgeschützte Samerstall mit gotischem Kreuzgewölbe, die Leonhardi-Kirche direkt neben dem Kirchenwirt und natürlich das historische Hotel selbst mit den Themenzimmern, dem holzgetäfelten Hochzeitssaal und dem jahrhundertealten Gewölbeweinkeller zur Verfügung.

Quelle: SN