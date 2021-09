Kitzbühel und die Resterhöhe treten großem US-Skiverbund bei

Das Skigebiet Kitzbühel, zu dem auch die Resterhöhe in Mittersill gehört, ist ab dem kommenden Winter Teil des Skiverbunds Ikon Pass. Der Verbund mit Sitz in Denver im US-Bundesstaat Colorado bietet Zugang zu 47 Skigebieten weltweit. Der Schwerpunkt liegt in Nordamerika, dazu kommen einzelne Gebiete in Chile, Australien, Neuseeland, Japan und ab heuer auch Zermatt in der Schweiz, Dolomiti Superski in Italien und eben Kitzbühel.

Christian Wörister, Vorstand der Bergbahn Kitzbühel, sagt, Ikon sei auf Kitzbühel zugekommen, als ...