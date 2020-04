Schluss mit dem permanenten Krisenmodus: Hier zeigen wir, wo Salzburg führend ist oder zuletzt Rekorde brach. Landesstatistiker Gernot Filipp und sein Team haben es aufspürt.

Bevölkerung - 558.479

In Salzburg lebten per 1. Jänner 2020 558.479 Menschen. Die Bevölkerungsdynamik in den vergangenen Jahrzehnten war überdurchschnittlich stark. Salzburg wird weiter wachsen und Kärnten in zwei bis drei Jahren als sechstgrößtes Bundesland ablösen.

...