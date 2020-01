Klessheim lockt mit einem Schlüssel zum guten Ferialjob

Die Tourismusschule Klessheim bietet einen Intensivkurs im Servieren an. Dieser soll Schülern und Studenten bei der Suche nach einem guten Ferialjob in der Gastro- und Eventszene Tür und Tor öffnen. Der erste Kurs findet an drei Samstagen statt. Die Absolventen erhalten ein Klessheim-Zertifikat.

SN/ts klessheim Vor dem Hintergrund der Salzburger Festspiele ist geschultes Servierpersonal im Sommer in Salzburg besonders gesucht.