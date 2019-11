"Klimakrise - Technologie ist ein Teil der Antwort."

Infineon-Chefin Sabine Herlitschka war beim 7. Industrie- und Zukunftsforum in Salzburg zu Gast.

Sabine Herlitschka, Vorstandsvorsitzende der Infineon Technologies Austria AG in Villach gab 300 Gästen aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft Einblicke in die Strategie ihres Unternehmens, in dem Innovation eine entscheidende Rolle spielt.

Das Industrie- und Zukunftsforums ist eine Veranstaltung von "Salzburger Nachrichten", Oberbank und Industriellenvereinigung (IV).

SN/Andreas Kolarik Industrie- und Zukunftsforum 2019: IV-Präsident Peter Unterkofler, SN-Geschäftsführer Maximilian Dasch, Infeon-Chefin Sabine Herlitschka und Oberbank-Generaldirektor Franz Gasselsberger. SN/Andreas Kolarik Industrie- und Zukunftsforum 2019: Doris Walter (FH Salzburg), Marianne Kusejko (Sigmatec), Bettina Ganghofer (Flughafen Salzburg), Daniela Malata (W&H Dentalwerk), Irene Schulte (IV Salzburg) SN/Andreas Kolarik Industrie- und Zukunftsforum 2019: Josef Weißl (Oberbank), Peter Malata (W&H Dentalwerk), Landeshauptmann Wilfried Haslauer und Felix Strohbichler (Palfinger). SN/Andreas Kolarik Das Salzburger Industrie- und Zukunftsforum 2019 war im Hangar-7 zu Gast.

Quelle: SN